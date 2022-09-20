Собянин: Миграционный центр «Сахарово» будет взаимодействовать с Минобороны России
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об организации взаимодействия Минобороны России и Миграционноно центра «Сахарово». Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.
Глава города отметил, что Госдума приняла закон об упрощении получения российского гражданства, в соответствии с которым иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, смогут получить гражданство без длительного ожидания.
По его словам, в ближайшее время в центре «Сахарово» будет организована полноценная инфраструктура для содействия Минобороны.
Собянин также пообещал, что городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан.
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