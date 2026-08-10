Около 50 популярных брендов решили закрыть свои магазины в России

Более полсотни отечественных и зарубежных брендов приняли решение об оптимизации своего присутствия на российском рынке ритейла по итогам семи месяцев 2026 года. Многие вовсе прекратят свою работу, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгению Хакбердиеву.

По ее данным, 45% ритейлеров сокращают количество торговых точек, 36% закрывают все магазины, а 19% приостанавливают развитие сетей. Наибольшие трудности испытывают российские компании, на долю которых пришлось 77% от общего числа брендов, пересматривающих бизнес-стратегию.

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Ритейлеры из Турции заняли 13% (шесть брендов), компании из Финляндии — 4%, а представители Италии, Южной Кореи и Казахстана — по 2%. При этом девять российских сетей планируют полностью уйти с рынка, в их числе названы Present & Simple, «Всесмарт», KChTZ, M'Studio и Face Code.

Еще 19 российских компаний частично оптимизируют свои сети, среди них можно отметить Lime, «Лэтуаль», Gloria Jeans, O'stin, «Шоколадница» и «Жизньмарт». Восемь ритейлеров, включая Bat Norton, Chois, Oomph, N.O.M.I., Sarto Reale и Zenden, находятся в состоянии финансовой неопределенности без четкого решения о дальнейшей судьбе своих розничных точек.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН ранее заявил, до конца года в российских торговых центрах закроется порядка 600 магазинов, а за два года количество самих ТЦ может сократиться на 10% только в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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