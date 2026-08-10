Около 50 популярных брендов решили закрыть свои магазины в России

Ритейлеры из Турции заняли 13% (шесть брендов), компании из Финляндии — 4%, а представители Италии, Южной Кореи и Казахстана — по 2%. При этом девять российских сетей планируют полностью уйти с рынка, в их числе названы Present & Simple, «Всесмарт», KChTZ, M'Studio и Face Code.

Еще 19 российских компаний частично оптимизируют свои сети, среди них можно отметить Lime, «Лэтуаль», Gloria Jeans, O'stin, «Шоколадница» и «Жизньмарт». Восемь ритейлеров, включая Bat Norton, Chois, Oomph, N.O.M.I., Sarto Reale и Zenden, находятся в состоянии финансовой неопределенности без четкого решения о дальнейшей судьбе своих розничных точек.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН ранее заявил, до конца года в российских торговых центрах закроется порядка 600 магазинов, а за два года количество самих ТЦ может сократиться на 10% только в Москве.

