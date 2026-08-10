Захарова назвала число погибших иностранцев при атаке на Нижнекамск
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что большинство жертв атаки украинских беспилотников на Нижнекамск составили иностранцы. По предварительным данным дипведомства, всего погибли не менее 13 человек, среди которых восемь граждан Узбекистана и один житель Таджикистана.
Кроме того, дипломат отметила, что в результате удара вооруженных сил Украины пострадали еще около двух десятков иностранных граждан, которые получили различные ранения. Вся актуальная информация о ситуации опубликована на официальном сайте министерства иностранных дел.
Захарова подчеркнула, что киевский режим целенаправленно атаковал место проживания иностранцев. По ее мнению, главной целью этого преступления было желание вбить клин в отношения между Россией и ее дружественными государствами.
Представитель МИД призвала членов международного сообщества дать жесткую оценку и осудить подобные действия украинских властей. Она также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Массированная атака украинских БПЛА на Нижнекамск произошла в ночь на 10 августа. Жертвами нападения стали 13 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 48 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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