Захарова назвала число погибших иностранцев при атаке на Нижнекамск

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что большинство жертв атаки украинских беспилотников на Нижнекамск составили иностранцы. По предварительным данным дипведомства, всего погибли не менее 13 человек, среди которых восемь граждан Узбекистана и один житель Таджикистана.

Кроме того, дипломат отметила, что в результате удара вооруженных сил Украины пострадали еще около двух десятков иностранных граждан, которые получили различные ранения. Вся актуальная информация о ситуации опубликована на официальном сайте министерства иностранных дел.