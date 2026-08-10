Петербургская биржа объявила о старте торгов бензином «Евро-3»

Торги бензином экологического класса «Евро-3» марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98 стартуют на Петербургской бирже с 13 августа, следует из данных торговой площадки. С этой даты вступают в силу соответствующие изменения и дополнения в общую спецификацию биржевого товара.

В список доступных инструментов добавлены новые позиции, соответствующие ГОСТ 32513-2023. Топливо классов Аи-98-К3, Аи-95-К3 и Аи-92-К3 станет доступно для реализации в том числе в сегменте мелкого опта.