Петербургская биржа объявила о старте торгов бензином «Евро-3»
Торги бензином экологического класса «Евро-3» марок Аи-92, Аи-95 и Аи-98 стартуют на Петербургской бирже с 13 августа, следует из данных торговой площадки. С этой даты вступают в силу соответствующие изменения и дополнения в общую спецификацию биржевого товара.
В список доступных инструментов добавлены новые позиции, соответствующие ГОСТ 32513-2023. Топливо классов Аи-98-К3, Аи-95-К3 и Аи-92-К3 станет доступно для реализации в том числе в сегменте мелкого опта.
Ранее, в июле, правительство РФ разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо стандарта «Евро-3» до конца 2026 года.
Кроме того, 5 августа кабмин разрешил импорт, производство и обращение автомобильного бензина экологических классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» сроком до 1 июля 2027 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом на АЗС в обязательном порядке должна размещаться информация об экологическом классе реализуемого топлива.
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