Перевозчиков топлива освободили от весогабаритных норм до конца года

Власти России до конца 2026 года освободили перевозчиков бензина, дизельного топлива и авиакеросина от обязанности соблюдать весогабаритные требования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства, опубликованное на официальном портале правовой информации.

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Согласно тексту документа, до 31 декабря в рамках федерального государственного надзора на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, а также в дорожном хозяйстве не будет проводиться оценка соблюдения норм для тяжеловесных и крупногабаритных машин.

Постановление вступает в силу со дня его официального подписания. Таким образом, до конца года контролирующие органы не будут проверять соблюдение части обязательных требований к транспортным средствам, которые осуществляют перевозку указанных видов горючего.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в интервью НСН ранее оценила отмену пропусков для бензовозов в Москве, назвав ее полумерой, способной повлиять лишь на привлечение дополнительного автопаркка.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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