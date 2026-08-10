Перевозчиков топлива освободили от весогабаритных норм до конца года

Согласно тексту документа, до 31 декабря в рамках федерального государственного надзора на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, а также в дорожном хозяйстве не будет проводиться оценка соблюдения норм для тяжеловесных и крупногабаритных машин.

Постановление вступает в силу со дня его официального подписания. Таким образом, до конца года контролирующие органы не будут проверять соблюдение части обязательных требований к транспортным средствам, которые осуществляют перевозку указанных видов горючего.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в интервью НСН ранее оценила отмену пропусков для бензовозов в Москве, назвав ее полумерой, способной повлиять лишь на привлечение дополнительного автопаркка.



