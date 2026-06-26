Солистка группы «Маша и Медведи» отсудила у шоу «Голос» 300 тысяч рублей

Уточняется, что речь идет о треке «Земля». В своём иске Макарова указала, что не давала разрешение на использование песни в шоу, а также на создание кавера.

В Мосгорсуде уточнили, что за нарушение исключительных прав и причинённый моральный вред телеканал обязали выплатить певице 300 тысяч рублей.

Ранее Краснодарский краевой суд лишил продюсера Андрея Разина авторских прав на хиты группы «Ласковый май», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

