Приложение Telega прекратит работу с 1 июля

Работа приложения Telega, которое является сторонним клиентом мессенджера Telegram, будет полностью остановлена с 1 июля. Об этом сообщает RT.

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Команда проекта пояснила, что формат Telegram-клиента не позволяет им «обеспечить полную локализацию» и соответствие всем необходимым требованиям.

«В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» вернут деньги.

Ранее создатели Telega подали жалобу в ФАС на корпорацию Apple, обвинив её в злоупотреблении положением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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