Россиян предупредили о схеме обмана через якобы онлайн-проверку штрафов

Мошенники начали использовать новую схему обмана граждан под видом проверки штрафов ГИБДД и задолженностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент защиты от цифровых угроз ИБ-компании F6.

Аналитики указали, что на сомнительных сайтах пользователям предлагают ввести номер телефона, имя и дату рождения и якобы проверить данные. Затем жертву перенаправляют на ресурс, который позиционируется как «Единая информационная база».

«На любой запрос мошеннические сервисы сообщают об обнаруженных нарушениях и предлагают подписаться на отчет за пять рублей в месяц», - подчеркнули в компании.

В случае согласия сведения о карте передаются аферистам, а на экране появляется сообщение об ошибке оплаты подписки.

Эксперты отметили, что домены большинства найденных фейковых ресурсов зарегистрировали в марте-мае 2026 года, вероятно, схему запустили недавно.

Ранее МВД предупредило, что мошенники создали поддельный сайт Роскомнадзора, пишет Ura.ru.

