Россиян предупредили о схеме обмана через якобы онлайн-проверку штрафов
Мошенники начали использовать новую схему обмана граждан под видом проверки штрафов ГИБДД и задолженностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент защиты от цифровых угроз ИБ-компании F6.
Аналитики указали, что на сомнительных сайтах пользователям предлагают ввести номер телефона, имя и дату рождения и якобы проверить данные. Затем жертву перенаправляют на ресурс, который позиционируется как «Единая информационная база».
«На любой запрос мошеннические сервисы сообщают об обнаруженных нарушениях и предлагают подписаться на отчет за пять рублей в месяц», - подчеркнули в компании.
В случае согласия сведения о карте передаются аферистам, а на экране появляется сообщение об ошибке оплаты подписки.
Эксперты отметили, что домены большинства найденных фейковых ресурсов зарегистрировали в марте-мае 2026 года, вероятно, схему запустили недавно.
Ранее МВД предупредило, что мошенники создали поддельный сайт Роскомнадзора, пишет Ura.ru.
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