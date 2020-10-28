Глава Союза журналистов оценил требование согласовывать комментарии главврачей с Минздравом

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в необходимости экспертам Минздрава согласовывать с ведомством свои комментарии для СМИ можно усмотреть очередное препятствие получению информации, сообщает РИА Новости.

Комментируя решение главы Минздрава Михаила Мурашко Соловьёв отметил, что во многих ведомствах на вопросы журналистов отвечают исключительно представители пресс-служб или специально назначенные люди. По его словам, теперь журналистам придётся приспосабливаться к новой ситуации и пытаться получить правдивую информацию из разных источников.



Ранее Минздрав запретил руководителям медучреждений и внештатным специалистам публично комментировать тему коронавируса - без согласования с пресс-службой Минздрава.

