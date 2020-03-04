Уволилась директор школы в Ульяновске, где ученик ранил учительницу ножом
Директор школы в Ульяновске, где старшеклассник напал с кухонным ножом на учительницу во время урока, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Инцидент произошел 26 февраля. Во время урока ученик восьмого класса ударил ножом 59-летнюю учительницу математики. Педагога госпитализировали.
Правоохранители позднее задержали подростка дома. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Юноша находится под арестом.
Сообщалось, что у восьмиклассника возник конфликт с педагогом из-за оценок.
Накануне уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила, что подростки из Саратова, которые были задержаны по подозрению в подготовке бойни в школе, не планировали совершать этого преступления.
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