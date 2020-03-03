Подростки из Саратова отрицают намерение устроить бойню в школе

Подростки из Саратова, которые были задержаны по подозрению в подготовке бойни в школе, заявили, что не планировали совершать этого преступления.

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя после встречи с несовершеннолетними в СИЗО.

По словам омбудсмена, подростки не признают, что собирались совершить массовое убийство. Они также рассказали, что их травили одноклассники, сообщает РИА ФАН.

Школьники 14 и 15 лет ранее были задержаны правоохранителями. По версии следствия, они состояли в сетевых сообществах, пропагандирующих массовые убийства, сообщает телеканал «360». Задержаны они были в заброшенном бомбоубежище, где подростки хранили в тайнике обрез.