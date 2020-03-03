Подростки из Саратова отрицают намерение устроить бойню в школе
Подростки из Саратова, которые были задержаны по подозрению в подготовке бойни в школе, заявили, что не планировали совершать этого преступления.
Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя после встречи с несовершеннолетними в СИЗО.
По словам омбудсмена, подростки не признают, что собирались совершить массовое убийство. Они также рассказали, что их травили одноклассники, сообщает РИА ФАН.
Школьники 14 и 15 лет ранее были задержаны правоохранителями. По версии следствия, они состояли в сетевых сообществах, пропагандирующих массовые убийства, сообщает телеканал «360». Задержаны они были в заброшенном бомбоубежище, где подростки хранили в тайнике обрез.
В распоряжении спецслужб также есть видеозапись, на которой один из подростков упоминает о намерении убить сорок человек и признается, что нападение они планировали совершить в мае.
В ноябре прошлого года 19-летний студент четвертого курсa Даниил Засорин устроил стрельбу в здании Амурского колледжa строительства и жилищно-коммунального хозяйствa из зарегистрированного на его имя пятизарядного охотничьего оружия. В результате инцидента трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены телa двух человек, в том числе нaпaдaвшего, который покончил с собой.
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