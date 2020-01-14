Родители потребовали уволить ульяновскую учительницу за покупку бюстгальтера

14 января 202019:19

В Ульяновске родители одной из местных школ потребовали уволить с работы учительницу, которую ученики заметили за выбором бюстгальтера в торговом центре.

Скандал разразился в соцсетях, где одна из матерей рассказала, что дочь, прогуливаясь по магазинам, заметила свою учительницу, которая приценивалась к нижнему белью, сообщает сайт KP.Ru

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«Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть?», - возмутилась женщина. При этом она выразила надежду, что директор учебного заведения увидит ее пост и «уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей».

Впрочем, гневный пост женщины не вызвал широкой поддержки среди интернет-пользователей. Автору напомнили, что учителя – тоже люди, и имеют право на личную жизнь, в том числе на приобретение себе нижнего белья.

Отметим, что в 2019 году была уволена барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова. Тогда родителям не понравилось опубликованное ей фото в соцсетях, где педагог предстает в купальнике возле проруби.

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ФОТО: pixabay.com
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