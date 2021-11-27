Уволенный за банкет во время траура мэр Прокопьевска закрыл аккаунт в Instagram

Бывший мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко, уволенный после банкета во время траура в Кемеровской области, закрыл аккаунт в Instagram.

Уволенный мэр Прокопьевска опроверг участие в вечеринке во время траура

В шапке профиля у него должность осталась прежней - «глава города Прокопьевска», также в открытых данных указаны контактные данные в администрации города - адрес и телефон.

Ранее в сети появилось видео, на котором были сняты накрытые столы по случаю вступления Старченко в должность мэра Прокопьевска. Вечеринку организовали в дни траура по погибшим в шахте в Кузбассе. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев снял Старченко с должности, на которую он был назначен 13 ноября текущего года. Также он исключен из партии «Единая Россия», пишет Газета.ru.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В Кемеровской области объявлен траур с 26 по 28 ноября.

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ФОТО: Instagram.com/vvstarchenko_prk
ТЕГИ:СкандалКемеровская ОбластьУвольнениеМэр
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