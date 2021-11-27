Уволенный мэр Прокопьевска опроверг участие в вечеринке во время траура

Бывший чиновник, несмотря на опубликованное видео накрытых столов, также подчеркивает, что вечеринка не была банкетом - так как не было «ни музыки, ни тостов».

«Банкета никакого не было. И меня не было, и торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Меня там не было. Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки, ни тостов»,— заявил Старченко.

Он решил обратиться для разбирательств в правоохранительные органы, а также встретиться с губернатором Сергеем Цивилевым.

Старченко был избран мэром города 13 ноября текущего года, сменив на посту Андрея Мамаева.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В Кемеровской области объявлен траур с 26 по 28 ноября.





