Уволенный мэр Прокопьевска опроверг участие в вечеринке во время траура

Уволенный губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым экс-мэр города Прокопьевска Вячеслав Старченко отрицает, что участвовал в банкете по случаю своего назначения, организованном в дни траура по погибшим на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мэр Прокопьевска уволен за вечеринку во время траура по погибшим в Кузбассе

Бывший чиновник, несмотря на опубликованное видео накрытых столов, также подчеркивает, что вечеринка не была банкетом - так как не было «ни музыки, ни тостов».

«Банкета никакого не было. И меня не было, и торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Меня там не было. Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки, ни тостов»,— заявил Старченко.

Он решил обратиться для разбирательств в правоохранительные органы, а также встретиться с губернатором Сергеем Цивилевым.

Старченко был избран мэром города 13 ноября текущего года, сменив на посту Андрея Мамаева.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В Кемеровской области объявлен траур с 26 по 28 ноября.


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