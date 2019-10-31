Техническая ошибка. Минздрав открестился от сокращения врачей в 54 регионах

В министерстве здравоохранения не подтвердили сокращение числа медицинских работников в российских регионах. Появление соответствующей информации там объяснили «технической ошибкой», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ. Ранее издание РБК сообщило, ссылаясь на министерство, о сокращении врачей в 54 регионах.

Как отмечает RT, в Минздраве признали. Что подлинность такой статистики сначала была подтверждена, однако теперь сведения требуют уточнения в связи с выявленной ошибкой.

Между тем, в материале сообщалось, что наиболее плачевная ситуация с медицинскими кадрами сложилась в Бурятии и Новосибирской области. После публикации новосибирский Минздрав опроверг эти данные.

