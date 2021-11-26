Мэр Прокопьевска уволен за вечеринку во время траура по погибшим в Кузбассе

Мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко уволен со своей должности за организацию вечеринки во время траура по погибшим в шахте в Кузбассе. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

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«Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», - написал он.

Как отмечается в сообщении, сотрудники администрации города отмечали назначение на должность нового главы Старченко. Цивилев раскритиковал людей, присутствующих на банкете, отметив, что он был организован «в то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной».

Старченко был избран мэром города 13 ноября текущего года, сменив на посту Андрея Мамаева.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Кемеровская ОбластьКузбасс
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