Мэр Прокопьевска уволен за вечеринку во время траура по погибшим в Кузбассе

«Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», - написал он.

Как отмечается в сообщении, сотрудники администрации города отмечали назначение на должность нового главы Старченко. Цивилев раскритиковал людей, присутствующих на банкете, отметив, что он был организован «в то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с «Листвяжной».

Старченко был избран мэром города 13 ноября текущего года, сменив на посту Андрея Мамаева.





