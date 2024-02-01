«Уволенному» из библиотеки Маркизу сделают документы, чтобы он вернулся на работу

«Уволенному» из столичной библиотеки коту Маркизу планируют сделать документы, чтобы он вернулся на работу в читальню, пишет РИА Новости.

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Гендиректор Объединения культурных центров (ОКЦ) Северо-западного округа рассказал агентству, что кота нужно чипировать и поставить на учет. Отмечается, что ветеринарный паспорт и прививки у кота есть.

Ранее Маркизу пришлось искать новый дом. Причиной переселения кота стала жалоба одного из посетителей, который возмутился его «свободным нахождением в библиотеке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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