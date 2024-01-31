«Уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом

«Кот Маркиз переезжает жить в новый дом. Его приютила заведующая учреждения Елена Акинова», - рассказали в ОКЦ, добавив, что кот чувствует себя «прекрасно».

Кот Маркиз прожил все восемь лет в библиотеке. Его любимыми занятиями было наблюдение за посетителями и сон.

Причиной переселения кота стала жалоба одного из посетителей, который возмутился его «свободным нахождением в библиотеке», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

