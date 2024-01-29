СМИ: Кота Маркиза выгнали из московской библиотеки после доноса пенсионера
Из московской библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза после жалобы пенсионера, сообщает «Подъем» со ссылкой на заведующую библиотеки Елену Акинову.
Она уверена, что к коту просто придрался местный житель, других жалоб за восемь лет «работы» кота не поступало. Возмущенные посетители начали собирать подписи с целью вернуть питомца.
Ранее «уволенный» из магазина в Зеленоградске под Калининградом кот Сергей будет устроен на работу в офис, сообщили представители торговой сети в соцсетях.
Кот по кличке Сергей появился в магазине в Зеленоградске несколько лет назад – спасался от лютых морозов. Со временем сотрудники оборудовали ему спальное и рабочее место, сделали именную табличку, а в 2022 году головной офис наградил Сергея званием «сотрудник года», но жители пожаловались на кота и его «уволили» (сотрудница магазина забрала его к себе), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru