«Уволенного» кота Сергея номинировали на премию «Лохматый оскар»

Ранее кота «уволили» после жалобы одного из покупателей в Роспотребнадзор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сергея забрал к себе один из сотрудников магазина. Однако кот скучает по «работе», его возвращения хотели бы и покупатели: петицию с просьбой вновь «трудоустроить» Сергея подписали больше 500 человек.

«Когда покупатели заходят мрачными и недовольными, Сергей заставляет их улыбаться, поэтому он и заслужил награду. Мы уверены, что за все время существования магазина он самый ценный сотрудник», — отметила управляющая магазином Татьяна Горбунова.

Премию «Мой ласковый и нежный зверь» учредили в Зеленоградске в 2019 году. На награду могут претендовать животные, которые совершили важные поступки или вызвали широкий общественный резонанс, а также люди, отличившиеся в вопросах защиты братьев меньших.

