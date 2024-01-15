«Уволенного» кота Сергея номинировали на премию «Лохматый оскар»
Кота Сергея, «уволенного» из магазина в Зеленоградске Калининградской области, номинировали на международную премию «Мой ласковый и нежный зверь» («Лохматый оскар»). Об этом сообщили организаторы на своем сайте.
Ранее кота «уволили» после жалобы одного из покупателей в Роспотребнадзор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Сергея забрал к себе один из сотрудников магазина. Однако кот скучает по «работе», его возвращения хотели бы и покупатели: петицию с просьбой вновь «трудоустроить» Сергея подписали больше 500 человек.
«Когда покупатели заходят мрачными и недовольными, Сергей заставляет их улыбаться, поэтому он и заслужил награду. Мы уверены, что за все время существования магазина он самый ценный сотрудник», — отметила управляющая магазином Татьяна Горбунова.
Премию «Мой ласковый и нежный зверь» учредили в Зеленоградске в 2019 году. На награду могут претендовать животные, которые совершили важные поступки или вызвали широкий общественный резонанс, а также люди, отличившиеся в вопросах защиты братьев меньших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru