«Уволенному» коту Сергею предложили работу в администрации Санкт-Петербурга
Кот Франц из комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга пригласил к себе «коллегу» Сергея, «уволенного» из магазина под Калининградом, информация размещена в официальном Telegram-канале.
Кот по кличке Сергей появился в магазине в Зеленоградске несколько лет назад – спасался от лютых морозов. Со временем сотрудники оборудовали ему спальное и рабочее место, сделали именную табличку, а в 2022 году головной офис наградил Сергея званием «сотрудник года», но жители пожаловались на кота и его «уволили» (сотрудница магазина забрала его к себе).
Ранее в Симферополе сотрудники МЧС спасли 15 котов из пожара. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, хозяин склада ухаживал за котами, которых он приютил. Когда он готовил животным еду на электроплите, произошло короткое замыкание, склад был в дыму. Коты испугались и спрятались за мебелью, сотрудникам МЧС пришлось вызволять питомцев. Спасательная операция прошла успешно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru