«Уволенного» из магазина в Зеленоградске кота Сергея «повысили» в должности
«Уволенный» из магазина в Зеленоградске под Калининградом кот Сергей будет устроен на работу в офис, сообщили представители торговой сети в соцсетях.
Кот по кличке Сергей появился в магазине в Зеленоградске несколько лет назад – спасался от лютых морозов. Со временем сотрудники оборудовали ему спальное и рабочее место, сделали именную табличку, а в 2022 году головной офис наградил Сергея званием «сотрудник года», но жители пожаловались на кота и его «уволили» (сотрудница магазина забрала его к себе).
Ранее кот Франц из комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга пригласил к себе «коллегу» Сергея, «уволенного» из магазина под Калининградом, информация размещена в официальном Telegram-канале, передает «Радиоточка НСН».
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