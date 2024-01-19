«Уволенного» из магазина в Зеленоградске кота Сергея «повысили» в должности

«Уволенный» из магазина в Зеленоградске под Калининградом кот Сергей будет устроен на работу в офис, сообщили представители торговой сети в соцсетях.

Кот по кличке Сергей появился в магазине в Зеленоградске несколько лет назад – спасался от лютых морозов. Со временем сотрудники оборудовали ему спальное и рабочее место, сделали именную табличку, а в 2022 году головной офис наградил Сергея званием «сотрудник года», но жители пожаловались на кота и его «уволили» (сотрудница магазина забрала его к себе).