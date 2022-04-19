В Госдуме усомнились, что первоклассники готовы изучать историю
Предложение главы Минпросвещения нуждается в проверке, хотя в начальной школе можно было бы ввести «рассказы из истории», сказал в эфире НСН Олег Смолин.
Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не спешить с введением в российских школах изучения истории с первого класса.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что принял решение о том, что «историческое образование начнется в школах с первого класса».
«У меня нет уверенности насчет первого класса. Мне кажется, это нуждается в апробации и проверке. Но вот рассказы из истории в начальной школе, может быть, с третьего-четвертого класса, я бы поддержал. Во времена, когда я учился, в четвертом классе были рассказы из истории страны, и это была удачная система. Уже в этом возрасте мы знали про Куликовскую битву, Бородино, Великую Отечественную войну, но на уровне четвероклассников, а с пятого класса начиналось систематическое изучение истории», - сказал Смолин.
При этом он отметил, что курс истории в школах сейчас сокращен, а дети не всегда загружены «абсолютно необходимым».
«Сейчас у нас курсы истории в школе сокращены, как и курсы географии, русского языка и литературы. При этом резко увеличены курсы иностранного языка и обществознания. Надо посмотреть на то, чем сейчас дети загружены, и исключить кое-что, что не является абсолютно необходимым», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Позже Кравцов уточнил, что будут введены не обязательные уроки истории с 1 класса, а «историческое просвещение».
В конце марта помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества и экс-министр культуры Владимир Мединский предложил ввести в российских школах практику воспевания государственных символов.
«Наивно и бессмысленно!» Учителей не вдохновила идея Мединского обязать школьников молиться за Россию
В этой связи он привел в пример США, где «учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, её символов и флага».
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий сказал тогда НСН, что идея Мединского «наивна». Он предупредил, что навязывание школьникам любви к символам РФ может вызвать у них подростковый протест.
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