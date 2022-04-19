В Госдуме усомнились, что первоклассники готовы изучать историю

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не спешить с введением в российских школах изучения истории с первого класса.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что принял решение о том, что «историческое образование начнется в школах с первого класса».