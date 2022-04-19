В России введут изучение истории с первого класса
19 апреля 202211:16
Российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Как отметил глава Минпросвещения, систему обучения изменят для того, чтобы «сохранялась историческая память», пишет Ura.ru.
«И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — цитирует Кравцова РИА Новости.
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19 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru