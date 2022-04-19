В России введут изучение истории с первого класса

Российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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Как отметил глава Минпросвещения, систему обучения изменят для того, чтобы «сохранялась историческая память», пишет Ura.ru.

«И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — цитирует Кравцова РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсторияШколыМинпросвет
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