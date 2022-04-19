В России введут изучение истории с первого класса

Пик половодья в столице пройден На одного безработного в Москве приходится более девяти предложений о трудоустройстве Две трети всех детских поликлиник Москвы перешли на ведение электронных медкарт В Москве зафиксировали рост посещаемости музеев Переменная облачность и температура до плюс 14 градусов ожидается в Москве сегодня