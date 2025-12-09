Подвох или экономия: Ювелиры заступились за «пустые» золотые украшения
Владимир Збойков заявил НСН, что производитель не обязан указывать, полое изделие или нет, в этом нет никакого нарушения или обмана.
Полые золотые украшения – это выход для покупателей, которые хотят большое изделие, но не готовы платить больше из-за роста цен на золото, рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.
В России растет количество жалоб на полые золотые украшения — пустых, а не наполненных цельным сплавом, сообщают «Известия». Такие изделия легко мнутся и ломаются. Эксперты связывают эту тенденцию с желанием производителей снизить себестоимость на фоне падения продаж и роста цен. Збойков уверен, что это выгодно и покупателям, и производителям.
«Золото растет в цене, поэтому, конечно, это сказывается на покупательной способности населения и объемах продаж. Бороться с подобными вещами не надо. Если кому-то нравится дизайн крупных изделий, но при этом денег не хватает на покупку полновесного изделия, полое изделие – это выход. У человека есть выбор. Не все готовы платить столько, на сколько дорожает золото. Здесь нет никакого обмана и подвоха», - объяснил он.
По его словам, производитель не обязан указывать, полое изделие или нет, в этом нет никакого нарушения.
«Надо просто хорошо обращаться с каждым изделием. Если просто носить полое украшение, с ним ничего плохого не случится. Доля таких изделий невелика на самом деле. Производитель не обязан указывать, полое изделие или нет. Это просто технология, тогда получается, что надо указывать, по какой технологии каждое изделие произведено? Это никому не нужно. Если бы внутри изделия содержалось не золото, а, например, латунь, тогда бы это уже считалось бижутерией. Но если другого постороннего металла там нет, никаких проблем нет», - подытожил собеседник НСН.
Официальные офлайн магазины ювелирных изделий в РФ никогда не предложат покупателю что-то иное под видом драгметаллов, а вот на маркетплейсы действительно могут попадать нелегальные изделия преимущественно из серебра. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.
