Полые золотые украшения – это выход для покупателей, которые хотят большое изделие, но не готовы платить больше из-за роста цен на золото, рассказал НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.

В России растет количество жалоб на полые золотые украшения — пустых, а не наполненных цельным сплавом, сообщают «Известия». Такие изделия легко мнутся и ломаются. Эксперты связывают эту тенденцию с желанием производителей снизить себестоимость на фоне падения продаж и роста цен. Збойков уверен, что это выгодно и покупателям, и производителям.