Путин призвал создать рейтинги учебных заведений

«Необходимо повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат. То есть успешное трудоустройство выпускников. В связи с этим считаю правильным сделать, по крайней мере, две вещи: установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главное из них – это качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования. И второе: предлагаю ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы максимально гибко оценивать меняющиеся тренды, новые запросы рынка труда, и, конечно, наши приоритеты в развитии различных отраслей экономики», - сказал Путин.

Во время выступления российский лидер отметил, что страна выбрала путь расширения свободы предпринимательства.



