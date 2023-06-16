Путин призвал создать рейтинги учебных заведений
Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме призвал установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности, а также сформировать рейтинги учебных заведений.
«Необходимо повысить ориентированность высших и средних специальных учебных заведений на результат. То есть успешное трудоустройство выпускников. В связи с этим считаю правильным сделать, по крайней мере, две вещи: установить для учебных заведений специальные ключевые показатели эффективности. Главное из них – это качество занятости выпускников. На основе такого подхода предлагаю сформировать рейтинги учебных заведений профессионального образования. И второе: предлагаю ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, чтобы максимально гибко оценивать меняющиеся тренды, новые запросы рынка труда, и, конечно, наши приоритеты в развитии различных отраслей экономики», - сказал Путин.
Во время выступления российский лидер отметил, что страна выбрала путь расширения свободы предпринимательства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru