«Будете здоровыми и богатыми»: Путин завершил пленарное заседание ПМЭФ

«Мы будем делать то, что соответствует интересам Российской Федерации и народа России. И с этим придётся всем считаться», - сказал российский лидер.

Пленарное заседание с Путиным длилось 2 часа и 50 минут.

«Будете здоровыми и богатыми», - пожелал глава государства всем зрителям и слушателям ПМЭФ на прощание.

Накануне Путин заявил, что на сегодняшний день безработица в стране составляет 3,3%, напоминает «Радиоточка НСН».

