«Будете здоровыми и богатыми»: Путин завершил пленарное заседание ПМЭФ

Президент России Владимир Путин завершил пленарную сессию в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Мы будем делать то, что соответствует интересам Российской Федерации и народа России. И с этим придётся всем считаться», - сказал российский лидер.

Пленарное заседание с Путиным длилось 2 часа и 50 минут.

«Будете здоровыми и богатыми», - пожелал глава государства всем зрителям и слушателям ПМЭФ на прощание.

Накануне Путин заявил, что на сегодняшний день безработица в стране составляет 3,3%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот трансляции
ТЕГИ:ПолитикаВладимир ПутинПМЭФ

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