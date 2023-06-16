«Будете здоровыми и богатыми»: Путин завершил пленарное заседание ПМЭФ
16 июня 202317:59
Президент России Владимир Путин завершил пленарную сессию в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы будем делать то, что соответствует интересам Российской Федерации и народа России. И с этим придётся всем считаться», - сказал российский лидер.
Пленарное заседание с Путиным длилось 2 часа и 50 минут.
«Будете здоровыми и богатыми», - пожелал глава государства всем зрителям и слушателям ПМЭФ на прощание.
Накануне Путин заявил, что на сегодняшний день безработица в стране составляет 3,3%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru