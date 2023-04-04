Парламент Литвы запретил россиянам приобретать недвижимость в стране

Сейм Литвы запретил гражданам России приобретать недвижимость в республике. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Комитет парламента Литвы одобрил запрет на приобретение недвижимости гражданами РФ

Ранее парламентский комитет по нацбезопасности и обороне предложил лишить россиян права на покупку недвижимости в Литве на свое имя или от имени местных юрлиц.

Депутаты одобрили ограничения в ходе заседания во вторник.

«Россиянам запрещено приобретать недвижимость ... за исключением случаев, когда у них есть постоянный или временный ВНЖ (вид на жительство. - НСН), или же право на имущество приобретено в порядке наследования», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

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ФОТО: РИА Новости
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