Парламент Литвы запретил россиянам приобретать недвижимость в стране
Сейм Литвы запретил гражданам России приобретать недвижимость в республике. Об этом сообщает «Sputnik Литва».
Ранее парламентский комитет по нацбезопасности и обороне предложил лишить россиян права на покупку недвижимости в Литве на свое имя или от имени местных юрлиц.
Депутаты одобрили ограничения в ходе заседания во вторник.
«Россиянам запрещено приобретать недвижимость ... за исключением случаев, когда у них есть постоянный или временный ВНЖ (вид на жительство. - НСН), или же право на имущество приобретено в порядке наследования», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
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