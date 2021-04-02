Утвержден регламент государственной итоговой аттестации школьников в 2021 году
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили регламент государственной итоговой аттестации школьников в 2021 году. Планирующие поступать в вузы 11-классники будут ставать ЕГЭ по русскому языку и необходимым для поступления предметам, не планирующие будут сдавать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Выпускники девятых классов в нынешнем году сдают ОГЭ только по русскому и математике.
Выпускные экзамены для девятого класса в 2021 году будут сдавать в период с 24 по 28 мая. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Итоговое сочинение в российских школах перенесли на 15 апреля.
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН призвал не рассматривать ситуацию с ЕГЭ и ОГЭ однобоко.
«Всё гораздо сложнее, и поэтому это довольно наивное требование. Никаких других инструментов кроме ЕГЭ нет, чтобы ребята продолжали качественное образование. Единый госэкзамен я бы не отменял, потому что опыт прошлого года показал, что учащиеся хорошо подготовились, сдавали не хуже, а даже лучше предыдущих лет. Экзамен проходил очно, а не дистанционно. Подчеркну, что он был непростым, никто не пошел на упрощение заданий», - сказал он.
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