Утвержден регламент государственной итоговой аттестации школьников в 2021 году

Выпускные экзамены для девятого класса в 2021 году будут сдавать в период с 24 по 28 мая. Основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Итоговое сочинение в российских школах перенесли на 15 апреля.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН призвал не рассматривать ситуацию с ЕГЭ и ОГЭ однобоко.

«Всё гораздо сложнее, и поэтому это довольно наивное требование. Никаких других инструментов кроме ЕГЭ нет, чтобы ребята продолжали качественное образование. Единый госэкзамен я бы не отменял, потому что опыт прошлого года показал, что учащиеся хорошо подготовились, сдавали не хуже, а даже лучше предыдущих лет. Экзамен проходил очно, а не дистанционно. Подчеркну, что он был непростым, никто не пошел на упрощение заданий», - сказал он.

