Меркель в заложниках. В Совфеде ответили на отказ ЕС от саммита с Путиным
Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев не удивился отказу ЕС от диалога с Россией, а польский политолог Якуб Корейба уверен, что диалог все-таки состоится, но на других условиях.
Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе отклонили предложение Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Около десяти стран ЕС выступили против инициативы, в их числе - Литва и Польша.
Провал предложенной инициативы был очевиден из-за антироссийских настроений в ряде европейских стран и нежелания Евросоюза менять принципы своего функционирования, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.
«Ничего неожиданного не произошло. Европейский союз – это караван, который движется со скоростью самого медленного верблюда, и это главная проблема Европейского союза. Евросоюз не просто расколот по отношению к России, но там есть страны, которые ни при каких обстоятельствах не допустят сближение Евросоюза с Россией. Они держат Евросоюз в заложниках, злоупотребляют принципом консенсуса, потому что им Россия как часть единой неделимой Европы, как партнер по диалогу менее выгодна, чем Россия, которая удерживается Евросоюзом в положении противника. Это то, чего они добиваются, на чем реализуют свои собственные национальные комплексы, на чем паразитируют», - высказался Косачев.
Список подобных стран давно известен, добавил сенатор.
«Здесь ничего не меняется – страны Балтии, Польша, ряд других стран считают, что им выгоднее находиться в положении прифронтовых государств, которые нуждаются в дополнительном внимании и поддержке со стороны ЕС и НАТО. Они не в состоянии действовать выше своих узкокорыстных интересов. Даже одна страна в состоянии сорвать договоренности большинства, в данном случае и большинства не набирается пока. Слишком долго Евросоюз сам себя загонял в ловушку антироссийских фобий, развернуть эту инерцию мышления, которая существует в умах политиков и в общественном мнении одной такой инициативой невозможно вне зависимости от влияния Германии», - заявил Косачев.
По словам Косачева, инициатива была выдвинута, так как в Евросоюзе осознали неоправданность напряженных отношений с Россией, а после российско-американского саммита лидеры ЕС убедились в том, что с Россией можно возобновлять диалог.
«Выдвинута эта инициатива была сейчас по двум причинам. Первая заключается в том, что отсутствие диалога бессмысленно. Есть опыт последних семи лет, который четко говорит о том, что ущерб от санкционной политики Евросоюза обоюден, а добавленной стоимости нет никакой, все находится в зоне «минус», и ничего не происходит в зоне «плюс». Я уверен, что для людей, которые эту ситуацию оценивают непредвзято, это должно быть очевидно. Второй фактор, разумеется, это женевская встреча президентов России и США. Для Евросоюза никогда не было комфортным в каких-то вопросах брать на себя лидерство в отношениях с Россией – они действовали по принципу наименьшего знаменателя. Сейчас свобода маневра несколько шире, хотя в российско-американских отношениях пока ничего не происходит, но есть определенные индикации. И госпожа Меркель, и господин Макрон, у которых внутреннее понимание ситуации складывалось и ранее, сейчас стараются новым пространством для маневра как-то воспользоваться, потому что они ответственные политики и понимают, что во многом от их действий зависят судьба Европы», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
В свою очередь, польский политолог Якуб Корейба в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Меркель предложила диалог с Россией перед уходом с поста канцлера, чтобы завершить свою карьеру красиво и поставить точку в ряде вопросов.
«Меркель уходит и хочет оставить после себя наследие – завершить те дела, которые она вела, хочет оставить после себя красивое, гладкое, ухоженное поле. Но есть вещи, которые - не по ее воле и не по воле других европейских стран - завершить невозможно», - отметил Корейба.
Политолог уверен, что Европа, несмотря на отклонение инициативы, готова к диалогу с Россией, но хочет вести переговоры на других условиях.
«Европа открыта к диалогу. Россия – это большая, сильная и важная страна, невозможно ее игнорировать. Просто диалог будет вестись на немножко других условиях, немножко другим тоном и с другой целью, конечно, чем раньше», - заметил он.
Ранее 22 июня в немецком издании «Die Zeit» вышла статья Путина, в которой он призвал Германию и Евросоюз к диалогу и сотрудничеству Россией. Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пояснил, что с помощью этой публикации Путин хочет донести свою позицию в отношении Евросоюза.
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