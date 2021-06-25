Меркель в заложниках. В Совфеде ответили на отказ ЕС от саммита с Путиным

В свою очередь, польский политолог Якуб Корейба в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Меркель предложила диалог с Россией перед уходом с поста канцлера, чтобы завершить свою карьеру красиво и поставить точку в ряде вопросов.

«Меркель уходит и хочет оставить после себя наследие – завершить те дела, которые она вела, хочет оставить после себя красивое, гладкое, ухоженное поле. Но есть вещи, которые - не по ее воле и не по воле других европейских стран - завершить невозможно», - отметил Корейба.

Политолог уверен, что Европа, несмотря на отклонение инициативы, готова к диалогу с Россией, но хочет вести переговоры на других условиях.

«Европа открыта к диалогу. Россия – это большая, сильная и важная страна, невозможно ее игнорировать. Просто диалог будет вестись на немножко других условиях, немножко другим тоном и с другой целью, конечно, чем раньше», - заметил он.

Ранее 22 июня в немецком издании «Die Zeit» вышла статья Путина, в которой он призвал Германию и Евросоюз к диалогу и сотрудничеству Россией. Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пояснил, что с помощью этой публикации Путин хочет донести свою позицию в отношении Евросоюза.

