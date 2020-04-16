Утренний час пик в метро Москвы прошел без очередей для проверки пропусков

Час пик в столичной подземке утром в четверг прошёл без скопления пассажиров из-за проверки пропусков. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу департамента транспорта Москвы. Там пояснили, что теперь проверки носят выборочный характер.

Отмечается, что скопления пассажиров этим утром не было, в частности, на станциях «Комсомольская», «Домодедовская» и «Царицыно». Также очередей не образовывалось у входа на «Селигерскую» Люблинско-Дмитровской линии.

Источник сообщает, что большинство пассажиров столичной подземки носит медицинские маски, некоторые для защиты от коронавирусной инфекции используют и латексные перчатки.