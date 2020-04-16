Утренний час пик в метро Москвы прошел без очередей для проверки пропусков
Час пик в столичной подземке утром в четверг прошёл без скопления пассажиров из-за проверки пропусков. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу департамента транспорта Москвы. Там пояснили, что теперь проверки носят выборочный характер.
Отмечается, что скопления пассажиров этим утром не было, в частности, на станциях «Комсомольская», «Домодедовская» и «Царицыно». Также очередей не образовывалось у входа на «Селигерскую» Люблинско-Дмитровской линии.
Источник сообщает, что большинство пассажиров столичной подземки носит медицинские маски, некоторые для защиты от коронавирусной инфекции используют и латексные перчатки.
Напомним, накануне, в первый день пропускного режима, на входах в московское метро образовались очереди. Полицейские проверяли электронные пропуска практически у всех граждан. Мэр столицы Сергей Собянин оперативно отреагировал на происходящее.
«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично», - написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Как сообщает телеканал «360», у некоторых станций утром 15 апреля желающим спуститься в метро приходилось занимать очередь ещё на улице.
По словам градоначальника, очереди были оперативно устранены, работа метрополитена нормализовалась. При этом градоначальник подчеркнул, что власти продумают над тем, как перейти к автоматизированному контролю.
Пропуска для поездок по Москве начали выдавать 13 апреля в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Жители столицы уже успели заказать более 3 миллионов таких разрешений. При этом значительная часть будет аннулирована после проверки на достоверность предоставленных сведений.
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