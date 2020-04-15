Утренние пробки образовались на въезде в Москву из-за пропускной системы

Транспортные заторы возникли при въезде Москву в среду утром из-за проверок ГИБДД в первый день действия обязательных цифровых пропусков. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы наблюдались на Боровском, Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Ярославском, Щелковском шоссе, на улицах Капотня, Верхние Поля, Лермонтовском проспекте и по ряду других направлений.

Как передаёт ТАСС, пробка длиной 5 км образовалась на шоссе Энтузиастов от блокпоста сотрудников ДПС, организованного после съезда со МКАД. На проверку каждого автомобилиста отводилось примерно полминуты.

При этом на большинстве въездов в Москву проверки выборочные, говорится в материале. Например, на Ленинградском шоссе поверяли до 30% машин.

В первый день введения пропусков при поездках очереди образовались и у станций московского метро, где полицейские также проверяли пропуска. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в будущем власти продумают, как автоматизировать контроль.

