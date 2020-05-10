Уткин назвал главу UFC Уайта человеком года
Спортивный комментатор Василий Уткин назвал президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта человеком года. В своём Telegram-канале он отметил, что этого титула Уайт заслуживает за организацию турнира UFC 249 во время пандемии COVID-19. По словам Уткина, президент UFC совершил подвиг.
«Да, начало мая, но я не представляю себе, как добиться большего. Если только папа Франциск остановит коронавирус силой молитвы», — написал Уткин в
Спортивный комментатор подчеркнул, что именно Уайт показал возможность победить коронавирус, продемонстрировав, как нужно бороться за своё дело.
Напомним, турнир UFC 249 состоялся в ночь на 10 мая в Джексонвилле. Главным событием турнира стал поединок Джастина Гэтжи и Тони Фергюсона. Гэтжи победил техническим нокаутом в пятом раунде и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Отметим, что для Тони Фергюсона это поражение стало первым за восемь лет.
К слову, в феврале посвященный боевым искусствам портал Sherdog поместил на первое место в топ-10 лучших бойцов в мире российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Он выиграл все свои 28 боев в смешанном стиле (MMA). На второй строчек рейтинга расположился американец Джон Джонс. На третьей позиции – его соотечественник Генри Сехудо.
Тони Фергюсон – девятый в списке по версии Sherdog.
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