Поединок между Фергюсоном и Гейджи пройдет 9 мая
Бой между американскими бойцами смешанного стиля Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи состоится 9 мая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на организатора турнира Ultimate Fighting Championship (UFC).
Поединок пройдет в рамках турнира UFC 249 в Джексонвилле, штат Флорида. Мероприятие пройдет без зрителей в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса.
Изначально Фергюсон должен был встретиться с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым 18 апреля, однако бой был отменен в связи с пандемией коронавируса. Отметим, встреча Нурмагомедова и Фергюсона не может состояться с 2015 года по различным причинам.
Как пишет Интерфакс, на счету у 31-летнего Гейджи 23 поединка, из которых 21 бой закончился победой. В свою очередь, у 36-летнего Фергюсона 28 поединков с 25 победами.
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