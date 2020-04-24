Поединок между Фергюсоном и Гейджи пройдет 9 мая

Бой между американскими бойцами смешанного стиля Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи состоится 9 мая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на организатора турнира Ultimate Fighting Championship (UFC).

Нурмагомедов заявил о готовности к бою с Фергюсоном в августе или сентябре

Поединок пройдет в рамках турнира UFC 249 в Джексонвилле, штат Флорида. Мероприятие пройдет без зрителей в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса.

Изначально Фергюсон должен был встретиться с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым 18 апреля, однако бой был отменен в связи с пандемией коронавируса. Отметим, встреча Нурмагомедова и Фергюсона не может состояться с 2015 года по различным причинам.

Как пишет Интерфакс, на счету у 31-летнего Гейджи 23 поединка, из которых 21 бой закончился победой. В свою очередь, у 36-летнего Фергюсона 28 поединков с 25 победами.

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ФОТО: Pixabay
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