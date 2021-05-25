Utair проложила маршрут из Москвы в Калининград в обход Белоруссии

В пресс-службе перевозчика позже пояснили ТАСС, что самолет летел в обход воздушного пространства Беларуси с целью «топливной эффективности», обратный рейс был выполнен по обычному маршруту.

Ранее стало известно, что Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

