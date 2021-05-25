Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщил премьер-министры Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в Киеве инцидент с принудительной посадкой воздушного судна Ryanair рассматривают как нарушение конвенции о международной авиации.
Ранее президент США Джо Байден поручил администрации разработать варианты привлечения к ответственности людей, причастных к посадке самолета Ryanair в Минске.
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