Украина прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая

Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщил премьер-министры Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в Киеве инцидент с принудительной посадкой воздушного судна Ryanair рассматривают как нарушение конвенции о международной авиации.