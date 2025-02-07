Газманов предложил выбирать песни для школьной программы после опроса родителей

По его словам, таким образом, получится получить наиболее объективную картину.

«То есть не статистика, а именно опросы родителей», - подчеркнул Газманов.

Он также отметил, что композиции группы «Любэ» и песни Трофима достойны того, чтобы попасть в школьную программу.

«У нас еще масса артистов, у нас есть рокеры прекрасные, которые поют. Кипелов и другие ребята», - добавил певец.

Ранее Газманов, SHAMAN и другие снялись в клипе «Любэ», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

