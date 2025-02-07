Газманов предложил выбирать песни для школьной программы после опроса родителей
Народный артист РФ Олег Газманов призвал проводить опросы среди родителей школьников по включению современных песен в школьную программу, сообщает ТАСС.
По его словам, таким образом, получится получить наиболее объективную картину.
«То есть не статистика, а именно опросы родителей», - подчеркнул Газманов.
Он также отметил, что композиции группы «Любэ» и песни Трофима достойны того, чтобы попасть в школьную программу.
«У нас еще масса артистов, у нас есть рокеры прекрасные, которые поют. Кипелов и другие ребята», - добавил певец.
Ранее Газманов, SHAMAN и другие снялись в клипе «Любэ», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны потребовало взыскать с «РЖД» 5,5 млн рублей
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
- Скрипку Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru