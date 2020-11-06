Устроившего «распятие Христа» на Лубянке арестовали на 15 суток

В четверг вечером Крисевич у здания ФСБ разжег под ногами огонь, привязал к рукам крест и, встав на табуретку, инсценировал распятие Христа. Под ногами у него были разбросаны "тома уголовных дел". Акция была посвящена защите политзаключенных.

Ранее сегодня адвокат Сергей Тельнов сообщал, что Крисевича могут арестовать на 30 суток за «повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия».

