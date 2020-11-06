Акционист в образе Иисуса Христа задержан у здания ФСБ
Акционист Павел Крисевич, проводивший одиночный пикет у здания ФСБ на Лубянке в образе Иисуса Христа, задержан за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным СМИ, акция являлась поддержкой заключенных по "политическим мотивам". Этот поступок попадает под статью 20.2 часть 8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая подразумевает повторное нарушение.
По данной статье Крисевичу грозит до 30 суток ареста. В настоящий момент, как передает агентство со ссылкой на адвоката задержанного Сергея Тельнова, он находится в отделении внутренних дел на Китай-городе.
Как передает агентство, в 2016 году акционист Петр Павленский пытался поджечь двери этого же здания ФСБ. Он был осужден по ряду статей УК РФ, однако смог бежать из страны и получить во Франции статус политического беженца.
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