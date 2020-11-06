Акционист в образе Иисуса Христа задержан у здания ФСБ

По данным СМИ, акция являлась поддержкой заключенных по "политическим мотивам". Этот поступок попадает под статью 20.2 часть 8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая подразумевает повторное нарушение.

По данной статье Крисевичу грозит до 30 суток ареста. В настоящий момент, как передает агентство со ссылкой на адвоката задержанного Сергея Тельнова, он находится в отделении внутренних дел на Китай-городе.

Как передает агентство, в 2016 году акционист Петр Павленский пытался поджечь двери этого же здания ФСБ. Он был осужден по ряду статей УК РФ, однако смог бежать из страны и получить во Франции статус политического беженца.