Устроившему распятие на Лубянке грозит арест до 30 суток

По словам защитника, Крисевич может быть обвинен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия»). При этом на данный момент у его подзащитного нет вступивших в силу решений по протоколам за аналогичные правонарушения. В связи с этим адвокат считает вменение статьи о «повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия» незаконно, передает ТАСС.

В четверг вечером Крисевич на Лубанской площади имитировал подожжённое распятие на кресте, после чего был задержан правоохранительными органами.

Ранее Крисевича задержали за акцию в защиту фигурантов дела «Сети».

