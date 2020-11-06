Устроившему распятие на Лубянке грозит арест до 30 суток

Активисту Павлу Крисевичу, устроившему акцию в защиту политзаключенных с инсценировкой распятия на Лубянской площади в Москве, грозит арест до 30 суток. Об этом сообщил его адвокат Сергей Тельнов.

Акционист в образе Иисуса Христа задержан у здания ФСБ

По словам защитника, Крисевич может быть обвинен по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия»). При этом на данный момент у его подзащитного нет вступивших в силу решений по протоколам за аналогичные правонарушения. В связи с этим адвокат считает вменение статьи о «повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия» незаконно, передает ТАСС.

В четверг вечером Крисевич на Лубанской площади имитировал подожжённое распятие на кресте, после чего был задержан правоохранительными органами.

Ранее Крисевича задержали за акцию в защиту фигурантов дела «Сети».

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ФОТО: twitter.com/pixsl_markov
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