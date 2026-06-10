Годы убытков: Обнуление пошлин не поможет шоколаду подешеветь

Ирина Эльдарханова заявила НСН, что частичная отмена пошлин на какао-продукты не сделает шоколад более дешевым для покупателей. 

Частичная отмена пошлин на какао-продукты позволит немного нивелировать убыточное производство по шоколаду, которое наблюдается уже в течение двух-трех лет, заявила НСН председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.

Производителям кондитерских изделий удалось добиться частичной отмены пошлины на ввоз в Россию какао-продуктов. В рамках определенных правительством квот в ближайший год они смогут свободно привезти в страну 74 тыс. тонн какао-пасты и жиров. Это меньше совокупной потребности рынка, но позволит кондитерам частично снизить себестоимость производства, пишет «Коммерсант». Эльдарханова рассказала, как отреагирует рынок.

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«Надо понимать, что есть квота. Это значит, что часть продуктов будет привезена по сниженной пошлине, часть – по действующей. Чтобы понимать цену, нужно, грубо говоря, считать средний размер пошлины. Это не прямое снижение цены. Конечно, это играет роль, но только для производства. На снижение стоимости шоколада в торговых сетях и магазинах это никак не повлияет, лишь позволит немного нивелировать убыточное производство, которое происходит по шоколаду уже в течение двух-трех лет», - рассказала она.

Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года как мера поддержки кондитерской отрасли. Но в 2025 году решение о продлении не было принято, и с мая прошлого года пошлина на ввоз какао-пасты составляла 3%, масла и жира — 5%. Какао-бобы сборами не облагались.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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