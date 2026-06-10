«Надо понимать, что есть квота. Это значит, что часть продуктов будет привезена по сниженной пошлине, часть – по действующей. Чтобы понимать цену, нужно, грубо говоря, считать средний размер пошлины. Это не прямое снижение цены. Конечно, это играет роль, но только для производства. На снижение стоимости шоколада в торговых сетях и магазинах это никак не повлияет, лишь позволит немного нивелировать убыточное производство, которое происходит по шоколаду уже в течение двух-трех лет», - рассказала она.

Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года как мера поддержки кондитерской отрасли. Но в 2025 году решение о продлении не было принято, и с мая прошлого года пошлина на ввоз какао-пасты составляла 3%, масла и жира — 5%. Какао-бобы сборами не облагались.

