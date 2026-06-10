Годы убытков: Обнуление пошлин не поможет шоколаду подешеветь
Ирина Эльдарханова заявила НСН, что частичная отмена пошлин на какао-продукты не сделает шоколад более дешевым для покупателей.
Частичная отмена пошлин на какао-продукты позволит немного нивелировать убыточное производство по шоколаду, которое наблюдается уже в течение двух-трех лет, заявила НСН председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова.
Производителям кондитерских изделий удалось добиться частичной отмены пошлины на ввоз в Россию какао-продуктов. В рамках определенных правительством квот в ближайший год они смогут свободно привезти в страну 74 тыс. тонн какао-пасты и жиров. Это меньше совокупной потребности рынка, но позволит кондитерам частично снизить себестоимость производства, пишет «Коммерсант». Эльдарханова рассказала, как отреагирует рынок.
«Надо понимать, что есть квота. Это значит, что часть продуктов будет привезена по сниженной пошлине, часть – по действующей. Чтобы понимать цену, нужно, грубо говоря, считать средний размер пошлины. Это не прямое снижение цены. Конечно, это играет роль, но только для производства. На снижение стоимости шоколада в торговых сетях и магазинах это никак не повлияет, лишь позволит немного нивелировать убыточное производство, которое происходит по шоколаду уже в течение двух-трех лет», - рассказала она.
Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года как мера поддержки кондитерской отрасли. Но в 2025 году решение о продлении не было принято, и с мая прошлого года пошлина на ввоз какао-пасты составляла 3%, масла и жира — 5%. Какао-бобы сборами не облагались.
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