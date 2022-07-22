Путин ограничил ставку по льготной ипотеке 7%

Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение кабмину до 25 июля обеспечить порог в повышении процентов по льготной ипотеке в размере 7%. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Обеспечить изменение условий льготной ипотечной программы, установив, что процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым гражданам РФ на покупку жилья на первичном рынке в рамках этой программы, должна составлять не более 7% годовых в течение всего срока кредитования», — уточняется в сообщении.

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После этого глава правительства России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.

Ранее эксперт фонда «За права заёмщиков» Александра Пожарская в пресс-центре НСН заявила, что в ближайшее время на рынке недвижимости России ожидается огромное количество персональных дефолтов из-за невозможности выплачивать ипотеку.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:Правительство РоссииЛьготыИпотекаВладимир Путин
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