Устранена проблема доступа к сайтам в зоне .RU
31 января 202400:35
В России техническая проблема, которая вызывала недоступность сайтов в доменной зоне .RU, устранена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Координационный центр доменов .RU/.РФ и Минцифры.
Неполадки в виде сбоев с подключением к сайтам и сервисам с доменом .RU способны сохраняться непродолжительное время, поэтому восстановительные работы продолжаются.
Ранее стало известно, что вновь доступны сайты крупнейших российских СМИ. Также работают мобильные приложения банков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru