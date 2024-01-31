Устранена проблема доступа к сайтам в зоне .RU

В России техническая проблема, которая вызывала недоступность сайтов в доменной зоне .RU, устранена, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Координационный центр доменов .RU/.РФ и Минцифры.

Россияне пожаловались на масштабный сбой в работе интернета

Неполадки в виде сбоев с подключением к сайтам и сервисам с доменом .RU способны сохраняться непродолжительное время, поэтому восстановительные работы продолжаются.

Ранее стало известно, что вновь доступны сайты крупнейших российских СМИ. Также работают мобильные приложения банков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Интернет

Горячие новости

Все новости

партнеры