Россияне пожаловались на масштабный сбой в работе интернета
Пользователи сообщили о масштабном сбое в работе российской доменной зоны RU.
Россияне жалуются на проблемы с доступом на сайты и в мобильные приложения. Проблемы с загрузкой отмечаются у страниц маркетплейсов Ozon, Wildberries и Lamoda.
Также трудности с доступом испытывают пользователи банковских приложений. Сообщается, что временно не работают приложения Сбера, «Тинькофф банка» и «Альфа Банка».
Жители Москвы и других регионов отметили сбои в работе мобильного интернета. Операторы пока не комментировали ситуацию.
На прошлой неделе в России произошел сбой в работе мессенджера Telegram. О неполадках сообщили более восьми тысяч пользователей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru