Россияне пожаловались на масштабный сбой в работе интернета

Россияне жалуются на проблемы с доступом на сайты и в мобильные приложения. Проблемы с загрузкой отмечаются у страниц маркетплейсов Ozon, Wildberries и Lamoda.

Также трудности с доступом испытывают пользователи банковских приложений. Сообщается, что временно не работают приложения Сбера, «Тинькофф банка» и «Альфа Банка».

Жители Москвы и других регионов отметили сбои в работе мобильного интернета. Операторы пока не комментировали ситуацию.

На прошлой неделе в России произошел сбой в работе мессенджера Telegram. О неполадках сообщили более восьми тысяч пользователей, передает «Радиоточка НСН».

