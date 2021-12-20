Устранен сбой в работе информационных ресурсов МВД России
Сбой в работе информационных ресурсов Министерства внутренних дел России устранен, сообщает «РЕН ТВ».
Инцидент произошел из-за затопления серверных помещений в результате коммунальной аварии. Вода залила компьютеры с данными по работе ГИБДД. В настоящее время доступ к информации МВД РФ восстановлен в полном объеме. Отмечается, что с 20 декабря регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать, этот день объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.
Россияне смогут туда обратиться для получения услуг в электронном виде и в порядке живой очереди.
Ранее в субботу стало известно, что в Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, в том числе оказалась нарушена работа система регистрационно-экзаменационных подразделений.
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