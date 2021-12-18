Стало известно о сбое в информационной системе ГИБДД
В информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД зафиксирован сбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, в том числе не работает система регистрационно-экзаменационных подразделений», — подчеркнул собеседник агентства.
Ведомство предпринимает попытки устранить сбой, однако, когда это произойдет, пока неизвестно, отмечает источник.
Ранее сообщалось, что портал «Госуслуги» работает со сбоями на фоне сообщений о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации, напоминает Газета.ru.
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