Стало известно о сбое в информационной системе ГИБДД

В информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД зафиксирован сбой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, в том числе не работает система регистрационно-экзаменационных подразделений», — подчеркнул собеседник агентства.

Ведомство предпринимает попытки устранить сбой, однако, когда это произойдет, пока неизвестно, отмечает источник.

Ранее сообщалось, что портал «Госуслуги» работает со сбоями на фоне сообщений о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации, напоминает Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:ПроисшествиеСбойГИБДД
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