Из-за залитых водой серверов в ГИБДД отменили выдачу прав 19 декабря
В ГИБДД не смогут выдавать права и регистрировать машины, как было запланировано на 19 декабря из-за технического сбоя в работе Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Произошло новое ЧП – серверы МВД оказались залиты водой в результате коммунальной аварии. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
«В связи с указанными обстоятельствами 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди», — цитирует сообщение Газета.ru.
Ранее в субботу стало известно, что в Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, в том числе оказалась нарушена работа система регистрационно-экзаменационных подразделений.
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