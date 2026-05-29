Устный экзамен по истории для девятиклассников могут ввести в 2028 году
29 мая 202612:33
Дмитрий Меньшиков
Устный экзамен по истории для девятиклассников может состояться в 2028 году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщает RT.
Ожидается, что экзамен будет проведен в феврале либо в марте 2028 года. По словам Музаева, его планируется сделать обязательным для всех девятиклассников.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции, посвященной проведению основных периодов ЕГЭ и ОГЭ 2026 года, заявил, что российская система образования готова к началу единого госэкзамена.
