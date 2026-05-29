Кравцов: Система образования готова к ЕГЭ-2026

Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции, посвященной проведению основных периодов ЕГЭ и ОГЭ 2026 года, заявил, что российская система образования готова к началу единого госэкзамена, сообщает RT.

Отмечается, что основной период ЕГЭ начинается 1 июня, ОГЭ — 2 июня.

Юрист разъяснил правила сопровождения учеников в туалет во время ЕГЭ

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники начали распространять вредоносные программы, через которые они могут получить доступ к персональным данным и банковским предложениям, под видом готовых ответов на ОГЭ и ЕГЭ.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
