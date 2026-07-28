Неравные шансы: В Госдуме раскритиковали систему учёта лучших результатов ЕГЭ
Ольга Пилипенко в эфире НСН выразила негативное мнение относительно практики засчитывать лучший результат при пересдаче.
Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила НСН, что учёт лучших результатов при пересдаче ЕГЭ может создавать неравные условия для выпускников.
Большинство россиян (72%) одобряют инициативу засчитывать при пересдаче ЕГЭ наилучший результат, а не последний, как того требуют текущие правила, показал опрос сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob. Против высказались только 11% опрошенных, а каждый шестой (17%) пока не определился с позицией. Пилипенко отвергла соответствующее предложение.
«Я считаю, что засчитывать лучший результат ЕГЭ несправедливо. Если ученики пересдавали экзамен, значит, они недовольны первым результатом. Если ученик удовлетворён результатом, то пересдавать просто ради повышения оценки не совсем правильно — это вопрос права выбора. На мой взгляд, засчитывать лучший результат несправедливо по отношению ко всем остальным — к тем, кто сдаёт с первого раза. Вторая попытка, как правило, даёт ученику преимущество: он лучше понимает структуру КИМов, может сосредоточиться на подготовке к одному предмету, а условия пересдачи нередко оказываются более индивидуальными. Права всех участников должны быть равными. Сегодня для пересдачи требуется обоснование — например, если школьник не набрал минимальный балл или у него были объективные трудности (например, плохое самочувствие). Если же мы говорим о фиксации лучших результатов, то тогда всем нужно предоставить возможность пересдавать ЕГЭ. Во время пересдачи ребёнок более сконцентрирован на одном предмете, а сам процесс проходит в более спокойном формате. Однако важно учитывать, что некоторые дети не справляются с психологической нагрузкой», — сказала собеседница НСН.
Ранее заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург сказал НСН, что пересдача ЕГЭ — это способ улучшить свой результат, но никто не заставляет его повторять, поэтому заслуженно засчитывать только вторую попытку, а не лучшую.
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