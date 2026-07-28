Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заявила НСН, что учёт лучших результатов при пересдаче ЕГЭ может создавать неравные условия для выпускников.

Большинство россиян (72%) одобряют инициативу засчитывать при пересдаче ЕГЭ наилучший результат, а не последний, как того требуют текущие правила, показал опрос сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob. Против высказались только 11% опрошенных, а каждый шестой (17%) пока не определился с позицией. Пилипенко отвергла соответствующее предложение.